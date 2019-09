Reinaldo quer pavimentação da MS-316 até 2022

O governador Reinaldo Azambuja participou das comemorações dos 16 anos da criação de Paraíso das Águas, na sexta-feira (27). No evento, o governante de Mato Grosso do Sul disse que a pavimentação da rodovia MS-316, uma antiga reivindicação do prefeito do município, Ivan da Cruz Pereira, o “Xixi”, será concluída por este governo.

De acordo com Reinaldo, a pavimentação da MS-316, que liga Paraíso das Águas a Costa Rica, será concluída até 2022. O governador afirmou que já autorizou a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a elaborar o projeto executivo, para, posteriormente, ser lançado o edital para execução da obra. “Até o final do nosso mandato vocês terão a pavimentação asfáltica até Costa Rica. É uma obra importante para o desenvolvimento da região. É um sonho da população que vai virar realidade”, disse.

Desde o início da administração de Reinaldo Azambuja, os investimentos em Paraíso das Águas somam R$ 53 milhões, sendo R$ 44 milhões em obras de infraestrutura, como a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Bom Jesus, entregue pelo governador na sexta-feira (27).

Outras ações no município

Em Paraíso das Águas, o governo do Estado também fez a entrega de kit escolares para atender os 333 alunos da Escola Estadual Vereador Kendi Nakai. Azambuja também acompanhou o prefeito Ivan Xixi na vista à obra de construção da Escola Municipal Joaquim Cândido, no distrito de Bela Alvorada.

Prestigiaram as comemorações do aniversário de criação de Paraíso das Águas vereadores e prefeitos dos municípios da região, o secretário Especial do Governo, Sérgio de Paula, o secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e diretor-presidente da Agesul, Luiz Roberto, deputada federal Rose Modesto; deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia Legislativa), Barbosinha e Professor Rinaldo.

