JD1TV: Mulher é a vítima fatal de grave acidente no Caiobá

Foi identificada como Micheli Bernardo de Oliveira, a motociclista que morreu em um gravíssimo acidente na noite desta quinta-feira (19), no cruzamento da avenida Dr. Nasri Siufi com rua Cachoeira do Campo, no Portal Caiobá.

Informações colhidas pelo JD1 Notícias apontam que devido ao forte impacto ocasionado entre a motocicleta e o carro, um Fiat Mobi, a vítima sofreu um traumatismo craniano.

Ainda conforme apurado, a vítima seguia em direção ao bairro Coophavila, quando o houve o acidente, devido a tentativa de conversão por parte do motorista, que não ficou ferido no acidente.

Pelas imagens de câmera de segurança, é possível notar que o Fiat Mobi tenta realizar a conversão à esquerda saindo da avenida para acessar a rua Cachoeira do Campo, quando Micheli não tem tempo de frear ou desviar, acertando a lateral do veículo.

Com o impacto, ela ficou gravemente ferida e mesmo com a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ela não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Além da Polícia Militar de Trânsito, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

