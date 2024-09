JD1TV: Odontopediatra alerta sobre os riscos de não amamentar bebês

“Falando o básico que precisa ser dito e reafirmado”, e foi assim que a Dra. Camilla Bicharelli iniciou a sua participação no Saúde e Bem Estar desta sexta-feira (20). Ela é odontopediatra, e falou sobre conscientização das mães em relação à amamentação.

Segundo a especialista, o maior problema é que as mães não tem consciência da importância de amamentar. "A amamentação é o equilíbrio do organismo do bebê", disse. Quando essa etapa da alimentação não funciona, a criança irá carregar consequências a vida toda.

Alguns exemplos são: respiração pela boca, que aumenta as chances de infecções virais; mal postura da língua; modificação da estrutura da face; e vícios orais.

Assista:

