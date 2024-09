MPMS vai pra cima da prefeitura de Corumbá por falta de vagas nas creches

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação para apurar a falta de vagas para crianças em creches e pré-escolas no município de Corumbá. A ação busca pressionar a prefeitura a ampliar a oferta de vagas na educação infantil, em conformidade com o Plano Nacional de Educação.

Atualmente, há 721 crianças aguardando vaga em creches e 182 na lista de espera para pré-escola no município. O inquérito civil (IC) 06.2024.00000837-1 foi instaurado pelo promotor Luciano Bordignon Conte, que destaca que a administração municipal não está cumprindo com sua obrigação legal de garantir a universalização da educação infantil e do ensino fundamental.

O promotor determinou que a Secretária de Educação de Corumbá seja notificada a comparecer à Promotoria de Justiça para uma reunião. O objetivo é discutir uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para regularizar a situação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também