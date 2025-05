Estão abertas as inscrições para o vestibular do curso de Medicina no Estado

As inscrições para participar do vestibular Unificado da Uniderp vão até 27 de maio aos interessados no curso de Medicina. A universidade oferta vagas na instituição localizada em Campo Grande e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul para início no segundo semestre deste ano.

O vestibular terá taxa de R$350 e no ato da inscrição o candidato deverá optar por uma das instituições que compõem o presente Vestibular Unificado Medicina Cogna 2025.2, conforme o edital . A Prova Online será aplicada em 31 de maio.

A outra forma de ingresso é para o candidato que participou do Enem entre 2019 a 2024. O período de inscrições via Notas do Enem segue até 2 de junho, mediante pagamento da taxa no valor de R$150. Confira o edital.

Compostas por corpo docente de especialistas que possuem ampla experiência médica e acadêmica, a Uniderp Campo Grande e a Uniderp Ponta Porã possuem conceito de excelência reconhecido pelo MEC oferecem infraestrutura completa com laboratórios de simulação que aprimoram o aprendizado por meio deaulas práticas.

O curso de Medicina em Campo Grande tem 25 anos e os alunos que optam pela universidade contam com a presença do CEMED dentro do campus para atuação.

