Beto e profissionais discutem novo plano de educação pública para a Capital

O deputado e candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB, Beto Pereira, promoveu um encontro com profissionais e representando da área de educação para a elaboração de um novo plano de educação pública para a Capital.

O encontrou, que contou com a presença de professores, diretores e representantes das secretarias de Educação, abordou os desafios e as oportunidades do setor educacional. “Educação muda a vida das pessoas”, disse o candidato, apontando para a importância do encontro.

Apontando para sua gestão à frente da prefeitura de Terenos, entre 2005 e 2012, Beto mencionou a relevância de Campo Grande como referência exemplar de educação.

“Naquela época, o Estado enfrentava limitações e os servidores públicos comprometiam seus salários para receber um 13º. Porém, nosso município se destacava pelo compromisso em pagar os melhores salários”, comentou.

O candidato reforçou a necessidade de se reverter a atual situação da educação na Capital, que enfrenta dificuldades no cumprimento do pagamento do piso salarial e nas progressões de carreira dos professores.

“É necessário garantir 50% das matrículas em período integral e aumentar o número de escolas. Atualmente, contamos apenas com seis escolas de um total de 100. Temos enormes desafios pela frente”, afirmou.

