Inscrições para concurso com 633 vagas na capital terminam no domingo

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Saúde, publicou o resultado final dos pedidos de isenção de pagamento das inscrições do Concurso Público da Sesau, o resultado está disponível no edital 03/2019 na edição dessa quarta-feira (11), do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

As inscrições para o concurso seguem abertas até domingo, dia 14 de julho de 2019, e deverão ser feitas única e exclusivamente pela internet no site: www.selecon.org.br.

No ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso.

O concurso público terá validade de dois anos, as vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

A previsão é que as provas objetivas aconteçam no dia 18 de agosto das 9h às 12h (nível superior) e das 15h às 18h (para nível médio e médio técnico). A prova contará 40 questões de múltipla escolha, originais e inéditas, e cada questão será composta de quatro alternativas, sendo correta somente uma.

Há oito anos sem concurso na área, o certame suprirá as necessidades, principalmente de médicos, contribuindo assim para melhorar a qualidade da assistência prestada à população. As 633 vagas serão distribuídas em 49 diferentes cargos, com 40 vagas para o nível superior, oito para nível médio e uma vaga para fundamental.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do concurso para a melhoria no atendimento à população. “Esse concurso vai cumprir mais uma meta da nossa gestão que é levar mais qualidade de vida para população, aumentando o número de profissionais na saúde depois de oito anos de espera e assim, melhorando o atendimento e o serviço prestado”.

Quem quiser conferir o edital, na íntegra, poderá acessar a edição nº 5.599 do Diogrande, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

Deixe seu Comentário

Leia Também