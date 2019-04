Inscrições para concurso de auditor fiscal encerram amanhã

As inscrições para o concurso público para o cargo de auditor fiscal da receita da prefeitura de Campo Grande terminam nesta segunda-feira (15). São 10 vagas, com salário de R$ 9.833,53 para jornada de 40 horas semanais.



As inscrições poderão ser feitas somente pela Internet, clicando neste link , onde estão disponibilizados para impressão, o boleto bancário, o edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do concurso.



O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do município.

