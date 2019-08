Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 2,7 mil

O concurso público planejado pela Prefeitura Municipal de Paranaíba,interior do Mato Grosso do Sul, está abrindo nesta segunda-feira (12), as inscrições para as vagas disponíveis pelo certame para preenchimento no quadro permanente com contrato estabelecido de dois anos.

Podem estar concorrendo candidatos do nível médio/técnico e superior. As vagas para o primeiro requisito são para técnico em segurança de trabalho e auxiliar de imprensa com salário de R$ 1.477,37 com jornada de 40 horas semanais e para motorista de transporte escolar com renumeração de R$ 1.394,25 com a mesma carga horária.

Já para quem possui ensino superior completo, a vaga é destinada para a função de médico veterinário ou nutricionista, que receberá uma renumeração mensal de R$ 2.790,58 e cumprindo uma carga horária de 20 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas através deste Site . Iniciando hoje, dia 12 de agosto, a partir das 10h e encerrando no dia 2 de setembro, às 23h59. Para as vagas de ensino médio, a taxa de inscrição é de R$ 55 e para superior, o valor cobrado é de R$ 80.

Para conferir mais detalhes sobre o certame, o edital está disponível na edição desta sexta-feira (9), do Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 125. Veja clicando aqui.

