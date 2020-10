Prefeitura segue com inscrições abertas para concurso com salários de até R$ 2,2 mil

Câmara Municipal de Antônio João, que fica a 402 km de Campo Grande, está com concurso aberto e interessados tem até domingo (25) para realizar as inscrições.

O concurso público oferece salários de até R$ 2,2 mil, são oito vagas disponíveis e os profissionais farão jornada de 40 horas semanais. Há vagas para profissionais com ensino fundamental, médio e de níveis técnico e superior.

As vagas disponíveis são as seguintes: analista de controle interno (1); assistente jurídico (1); contador (1); técnico legislativo (1); assistente de informática (1); auxiliar de administração I (1); recepcionista (1) e zelador (1). Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 2.293,30.

Os candidatos devem acessar o site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) até domingo (25). A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130. Serão realizadas duas etapas: prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

Confira o edital aqui.

