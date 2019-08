Processo Seletivo do Senar/MS tem salários que chegam a R$ 6,5 mil

As inscrições do processo seletivo do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) continuam abertas até o dia 26 de agosto. As oportunidades - 10 vagas em diversas áreas - são para contratação imediata e cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 6,5 mil.

Para a sede em Campo Grande, as vagas são de Analista de Compras e Licitações, Assistente de Compras e Licitações, Assistente de Secretaria, Analista de Recursos Humanos, Analista de Tesouraria, Analista de Assistência Técnica e Gerencial, Analista de Marketing, Assistente de Marketing, Assistente de Eventos, Assistente de Secretaria Escolar.

O edital encontra-se disponível na página http://senarms.org.br/processoseletivo/. A primeira etapa do processo seletivo é a de análise curricular, seguida de prova objetiva para avaliação técnica e entrevista.

O Senar/MS oferece benefícios como: alimentação, seguro de vida em grupo, assistência médico-hospitalar, plano odontológico, auxílio-creche, assistência funeral, suplementação do auxílio-doença e bolsa de estudos.

