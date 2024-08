Projeto social abre inscrições para curso de marcenaria

O projeto social Escola Pau-Brasil, que trabalha com a profissionalização em marcenaria e design de móveis da organização GIRA Solidário, está com inscrições abertas para curso de marcenaria para jovens de 18 a 21 anos, de famílias de baixa renda.

O projeto existe em Campo Grande desde 2007, e apresenta os jovens à profissão de marceneiro e design de móveis. O curso é gratuito e após a formação inicial de seis meses, os alunos são encaminhados ao mercado de trabalho.

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 11h45, são 20 horas semanais de aulas práticas e 8 horas de ensino teórico. A Escola oferece vale transporte, lanche e todo o material das aulas.

Para participar, basta acessar e preencher corretamente o formulário de inscrição por aqui até o próximo dia 30. São apenas 12 vagas, e os inscritos passarão por um processo de seleção.

A seleção acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de setembro, a partir das 8h, na sede da Escola Pau-Brasil, na Rua Miraí, nº 700, no bairro Pioneiros. O professor de marcenaria, Eduardo Barros, destaca que não é preciso ter experiência ou conhecimento em marcenaria, “vontade de aprender e interesse em construir um futuro melhor são decisivos no processo de seleção”.

A Escola também oferece aos alunos oficinas de cidadania, cultura de paz, empreendedorismo, design e reforço em matemática. “O objetivo da Escola Pau-Brasil é formar cidadãos conscientes e responsáveis, prontos para construírem um futuro melhor para eles e suas famílias”, destacou o professor.

Mais informações pelo telefone (67) 3384 8400 e WhatsApp (67) 99146 8521

