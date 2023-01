Quer ganhar uma renda extra? Capital terá curso gratuito de manicure e pedicure

As inscrições estão abertas para o curso de manicure e pedicure da Prefeitura de Campo Grande. Serão 30 vagas para pessoas que pretendem ter uma renda extra ou até mesmo uma nova profissão.

O curso será realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vida Nova. O endereço é na Rua Jaci Maria de Azevedo Moro, 164 – Bairro Vida Nova. As aulas, gratuitas, terão início no dia 06 e seguem até o dia 17 de fevereiro, no período vespertino, das 13h30 às 17h.

As aulas vão abordar a cutilagem, esterilização e esmaltado, detalhando o preparo das unhas desde a cutícula até a esmaltação. As inscrições devem ser feitas diretamente pelo telefone (67) 99129-0475.

O curso capacita alunos para que, com um pequeno investimento, consigam gerar uma renda com a organização de agenda própria e sua disponibilidade diária.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também