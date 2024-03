Sudeco realiza caravana para empreendedores do Estado

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), traz para o Mato Grosso do Sul nos dias 20 e 26 de março a Caravana Sudeco, que vai abordar temas relacionados aos fundos de financiamento, levando orientações aos pequenos e micro empreendedores para o fácil acesso ao crédito, e pequenas empresas às linhas de crédito da Autarquia.

A Capital recebe a caravana nos dias 20 e 21 de março, das 9h até as 17h, no Mercadão Municipal. Dourados será beneficiada nos dias 25 e 26, no mesmo horário, no Centro de Convenções. Ainda este semestre, a ação passará por mais cidades do Centro-Oeste e do Distrito Federal.

Em 2024, a intenção é continuar a promover o desenvolvimento local. Por isso, durante a caravana, os participates terão acesso a orientação sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO); Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO); oficina sobre convênios; Palestra do Sebrae, “FCO na prática: Aprenda como obter crédito e impulsionar o seu negócio”; palestras diversas e atendimento ao público.

Na caravana, participarão representantes da Sudeco, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), do Governo Federal, do Governo do Estado, das prefeituras de Campo Grande e Dourados, do Sebrae, do Banco do Brasil, do Sicredi, do Sicoob, do Cressol, do BRDE, e diversas organizações de empresários e comerciantes locais, como a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

