UFMS abre vagas para selecionar bolsistas tradutores

Saiba Mais Polícia Assaltantes invadem Subway próxima a UFMS

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, abre inscrições para estudantes de graduação e pós-graduação a oportunidade de se inscreverem no projeto “Tradução para internacionalização da UFMS”. As inscrições vão até 15 de março e devem ser feitas no Sistema de Gestão de Projetos (Sigproj).

As vagas são para tradudor de inglês e espanhol. Segundo a diretora da Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais, Nilza Emy Yamasaki, o edital vai ser uma importante ferramenta para dinamizar a internacionalização. “É um acelerador de processos, que vai proporcionar mais parcerias de mobilidade, suporte aos acadêmicos e docentes, nas questões das publicações internacionais, além das parcerias com outras universidades de dupla diplomação e o fortalecimento da questão da nossa capacidade de receber estudantes estrangeiros”.

Além das seis vagas disponibilizadas de imediato, será composto um cadastro reserva para chamamento conforme a necessidade do projeto. As bolsas terão valor mensal de R$400 para graduandos e R$800 para pós-graduandos, com vigência prevista de abril a dezembro de 2020.

As atividades possuem 20 horas semanais e para se inscrever é necessário ter experiência em ações ou atividades que envolvam as línguas ofertadas, entre outros requisitos. Para se inscrever o candidato deverá anexar no Sigproj o currículo lattes, comprovantes de experiência, carta de intenção e cópia de comprovante de conta bancária em nome do estudante beneficiário, além da ficha de inscrição.

A iniciativa busca integrar os alunos em um dos principais projetos dentro da Política de Internacionalização da instituição, conforme ressalta Nilza. “Nós queremos que os nossos próprios acadêmicos vivenciem essa experiência e contribuam com a construção dessa estratégia dentro da Universidade, deixando um legado, seja na reforma de instrumentos de parceria, nos sites ou em placas traduzidas em outras línguas. Essa contribuição vai ser muito rica para toda a comunidade universitária”.

A forma de seleção será através de uma prova escrita e oral que serão realizadas no dia 23 de março, com resultado previsto para o dia 31 ainda desse mês. As atividades estão programas para começar já no dia 1° de abril.

Confira o edital

Saiba Mais Polícia Assaltantes invadem Subway próxima a UFMS

Deixe seu Comentário

Leia Também