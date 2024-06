Acusado de furtar comércio, vendedor ambulante é morto a tiros em Sete Quedas

Francisco Adão Batista de Lima, de 50 anos, foi assassinado a tiros durante a tarde de segunda-feira (17), em Sete Quedas. O vendedor ambulante estava sendo acusado de ter furtado um comércio na fronteira.

Conforme as informações de sites locais, a vítima teria chegado na segunda-feira na cidade de Sete Quedas para trabalhar na região junto com outros vendedores ambulantes.

Enquanto alguns ficaram na cidade sul-mato-grossense, Francisco foi para o lado paraguaio da fronteira para tentar realizar alguma venda. Enquanto trabalhava, ele foi abordado por dois homens em uma moto, responsáveis por efetuar os disparos e matar o trabalhador.

Depois de ferido, Francisco foi socorrido e levado para o hospital. Porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. Equipes da Polícia Miliar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito da morte do trabalhador.

No local do crime, várias cápsulas foram apreendidas. Algumas testemunhas contaram as autoridades que Francisco estava sendo acusado de ter furtado um comércio no Paraguai.

A ação dele havia sido filmada por câmeras de segurança. O caso está sendo investigado.

