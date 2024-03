Adolescente pula nas águas do Rio Verde e é salvo por policiais militares

Um adolescente, de 17 anos, foi salvo da morte por policiais militares durante a tarde de domingo (17), na cidade de Água Clara. Ele teria pulado dentro do Rio Verde.

Conforme as informações iniciais, as equipes do 2ºBatalhão de Polícia Militar, que estavam fazendo patrulhamento pela cidade quando foram acionados por populares. Para os policiais, eles contaram que uma pessoa havia pulado da ponte sobre o rio Verde, e estaria brigando com as pessoas que o tiraram da água.

Quando os militares chegaram ao local, foi contatado que o rapaz havia pulado novamente na água. Diante disso, para ele não morrer, os policiais logo pularam atrás, mas acabaram entrando em luta corporal com o adolescente dentro do rio.

Após muita luta o adolescente foi retirado do rio e ainda no barranco, derrubou os policiais que rolaram morro abaixo, quase voltando ao rio.

O site RCN 67 informou que foi preciso uso da força para contar o rapaz, que acabou sendo encaminhado para o Hospital Municipal de Água Clara, onde foi medicado.

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram chamados ao hospital pelos militares. Como foram agredidos, foi questionado aos agentes públicos se gostariam de representar contra o menor, pelos atos infracionais de resistência, desobediência e desacato, porém eles negaram uma vez que o menino passava por algum momento de abalo emocional.

