Abre nesta segunda-feira, o 3° lote de inscrições para a Corrida do Pantanal 2024

O terceiro e último lote de inscrições para a Corrida do Pantanal 2024 será liberado nesta segunda-feira (29), às 13h30 exclusivamente pelo site oficial www.corridadopantanal.com.b r.

Com o primeiro e segundo lote tendo as 10 mil vagas (cada), esgotadas em questão de minutos, a organização da prova orienta a todos os interessados para estar em mãos com os dados pessoais no momento de preencher o formulário e ficar atentos aos canais oficiais de informação sobre a corrida (site e instagram @corridadopantanal).

As categorias industriário; pessoas com deficiência e elite que exigem comprovação por documentos podem enviar anexos por meio do formulário online de inscrição.

A 3ª edição da Corrida do Pantanal realizada pelo Sistema Fiems e Sesi, em parceria com a TV Morena, acontece no dia 22 de setembro, com percursos de 5 km (caminhada), 8 km e 15 km (corrida).

