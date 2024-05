Você pode doar? Queda nas temperaturas faz Hemosul precisar ainda mais de doações

Bastou cair a temperatura em Campo Grande, que o número de doações de sangue caiu na Rede Hemosul. Diante disso, o órgão convoca toda a população para doar e ajudar a salvar vidas.

Nesta quarta-feira (15), a gerente de de relações públicas do Hemosul, Mayra Franceschi, fez o convite para que portadores dos tipos O+ e O- ajudem na causa.

"As nossas cadeiras estão vazias. Anteontem teve em torno de 60 pessoas nas cadeiras, a gente precisa de 150 pessoas. Não estamos alcançando nem a metade do necessário. Na urgência a gente precisa de sangue O+ e O-, mas todas as tipagens são bem-vindas. Você que pode doar, não deixe de vir, é muito importante!", pediu ela.

Na Capital, os doadores podem comparecer no Hemosul localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 - Centro, das 7h às às 17h. Doação salva vidas!

