'Semana Mundial do Brincar' acontece no Parque das Nações Indígenas

Do dia 25 de maio ao dia 2 de junho acontecerá a “Semana Mundial do Brincar!”, no Parque das Nações Indígenas. Esta será a 10º edição do evento, realizado pela Aliança pela Infância – Campo Grande/MS, com o tema “Vem pra Roda – no Ritmo do Brincar!”.

O propósito é que o valor de brincar seja cultivado em todos os momentos, com atividades abertas ao público e promovidas voluntariamente por pessoas, grupos, e organizações unidas ao poder público.

Entre as atividades estarão brincadeiras em espaço aberto, que envolvem música, arte, teatro, dança, leitura, contação de histórias e manifestações culturais tradicionais e outras ações.

A abertura terá o evento “Deixa Brincar”, que é uma tarde de lazer. Todos os dias a entrada será gratuita, pelo portão Guarany.

