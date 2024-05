MPMS pede prisão de motorista de app suspeito de envolvimento em morte de adolescentes

A 20ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) solicitou à Justiça que rejeite o pedido de liberdade de George Edilton Dantas Gomes, um motorista de aplicativo de 40 anos, preso sob suspeita de participação na morte de dois adolescentes no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande.

Os adolescentes Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, ambos com 13 anos, foram vítimas de disparos de arma de fogo, 'bala perdida', durante a noite de 5 de maio deste ano, conforme informações das investigações policiais. O alvo do ataque seria Pedro Henrique Silva Rodrigues, que foi ferido na perna e sobreviveu.

O advogado de defesa de George Edilton Dantas Gomes apresentou o pedido de liberdade à 2ª Vara do Tribunal do Júri, cujo juiz responsável é Aluizio Pereira dos Santos.

A promotora Luciana do Amaral Rabelo, sustenta que há evidências materiais e indícios suficientes de envolvimento de George Edilton Dantas Gomes no caso. Segundo ela, a liberdade do suspeito poderia gerar uma sensação de impunidade na comunidade, dada a gravidade do crime, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para preservar a credibilidade da justiça e garantir a segurança da população, abalada por delitos dessa natureza.

A promotora ressalta que George Edilton Dantas Gomes está enfrentando um processo por crime cometido com violência ou grave ameaça, o qual está suspenso devido à sua não localização. Ela destaca ainda que o fato de ele ser motorista de aplicativo não o beneficia, pelo contrário, sua função pode ter facilitado a fuga de outros envolvidos no caso.

Diante desses argumentos, o MPMS recomenda a rejeição do pedido de liberdade do suspeito. O juiz Aluizio Pereira dos Santos, conhecido por sua postura firme e comprometimento com a justiça, será responsável por analisar os pedidos e decidir se George Edilton Dantas Gomes será solto ou se a prisão preventiva será mantida.

