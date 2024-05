Ladrões deram 'bebida com remédio' antes de roubar e matar idoso com tiro na cabeça

Saiba Mais Polícia Idoso é morto com tiro na cabeça em sítio de Dourados

Quatro pessoas foram presas pelo assassinato do idoso José Alves da Silva, de 80 anos, em um sítio, na Vila Sapé, em Dourados. Eles teriam dado cerveja com remédio para a vítima, antes de rouba-lo e mata-lo com um tiro na cabeça.

Conforme as informações iniciais, a prisão aconteceu durante uma ação conjunta da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) com a SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil. Os autores foram identificados como uma adolescente, de 14 anos, e o namorado dela, de 16 anos, foram apreendidos. A irmã da adolescente, de 25 anos, identificada por Lucineia Monteiro dos Santos, e Jhonatan Fernando Sobral, de 26, cunhado da menor.

O site Dourados News noticiou que a menor de 14 anos, mantinha um relacionamento com o idoso, e a família dela tinha conhecimento do caso. A algum tempo, José estaria pressionando a menor para conseguir se casar com ela.

Depois de descobrir, recentemente, o caso dela com o homem, o namorado da adolescente planejou o crime e executou o idoso com o apoio da menor, da cunhada e do companheiro dela.

No dia do crime, Lucineia e Jhonatan teriam 'embebedado' o idoso e colocado remédio na bebida. Enquanto isso, a adolescente de 14 anos foi até o quarto da vítima, pegou a quantia de R$ 400 e a espingarda, e entregou ao namorado de 16 anos, que estava do lado de fora na janela do quarto.

Em determinado momento o idoso teria se 'insinuado' para a adolescente, o que teria provocado uma reação violenta do namorado. Ele efetuou um disparo que resultou na morte de José.

Depois do crime, o grupo fugiu do sítio, sendo localizados em uma propriedade rural 'churrasqueando'. Os ingredientes do churrasco foram comprados com o dinheiro furtado do idoso.

O pai da adolescente foi detido como testemunha e aguarda depoimento para possível liberação ou autuação. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

