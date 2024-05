Dupla encapuzada invade residência e fere comerciante em tentativa de assalto em MS

Comerciante de Três Lagoas, conhecido popularmente como 'Ortega', foi ferido com um tiro na perna durante uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Jardim Rodrigues. O caso aconteceu na própria residência da vítima, onde dois indivíduos encapuzados invadiram o imóvel com intenções de cometer o crime.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer no local e o comerciante explicou que estava na casa, quando por volta das 6h da manhã, saiu para ficar na varanda na parte dos fundos e se deparou com os dois criminosos encapuzados, sendo um, estando armado com um revólver.

A vítima e sua esposa foram feitos de refém, mas segundo o site Rádio Caçula, o comerciante teria reagido ao assalto e entrou em luta corporal com os ladrões, que aparentavam ser menores de idade. Na confusão, um tiro atingiu a parede da sala e outro acertou a perna de Ortega.

Os dois suspeitos fugiram do local e não levaram nada do imóvel. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou o comerciante para o Hospital Auxiliadora.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

