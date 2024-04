JD1TV AGORA: Homem é encontrado morto em vala de construção em Campo Grande

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto durante a manhã desta segunda-feira (29) em uma área de construção no Jardim Veraneio, em Campo Grande. Ele estaria nu e falecido no local há pelo menos quatro dias.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, a suspeita é que a vítima seja um andarilho que frequenta a região e não era visto há quatro dias. O corpo está em uma área de mata, quase perto de uma valeta.

Como já está no local há algum tempo, o homem possui um ferimento no braço. No entanto, existe a suspeita de que o ferimento tenha sido feito por um algum animal, que teria tentado comer parte do corpo da vítima.

Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito. Equipes da Polícia Militar, da 3° Delegacia de Polícia Civil e a Perícia estão fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Veja a movimentação:

