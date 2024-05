Menina de 9 anos liga em desespero para a madrinha para denunciar estupro em MS

Uma menina, de apenas 9 anos, ligou em desespero para a madrinha para tentar fugir de uma tentativa de estupro durante a quarta-feira (15), em Dourados. O suspeito, de 46 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Conforme as informações iniciais, a menina mora com a avó e a irmã, de 15 anos, junto com o suspeito. Ontem, a mulher saiu do imóvel deixando as irmãs sozinhas com o marido.

Em determinado momento do dia, a criança fez uma chamada de vídeo em desespero, pedindo socorro para a madrinha. Ela detalhou que o homem estava batendo na porta para entrar. Ainda durante a conversa, a pequena disse que toda vez que a avó sai de casa, o suspeito aproveita para passar a mão pelo corpo dela.

Diante das afirmações, a mulher acionou a Polícia Militar para denunciar o caso. Na residência, os militares prenderam o homem em flagrante, o encaminhando para a delegacia. Apesar da denúncia, ele negou as acusações, dizendo que estava batendo na porta para chamar a menina para jantar.

Segundo o site Dourados News, a madrinha da vítima relatou que a menina teve uma mudança de comportamento estranha, com queda no rendimento escolar. Devido aos fatos, ela acredita que essa mudança tem ligação com os abusos.

Além disso, há suspeitas de que o homem também possa ter cometido o mesmo crime contra a irmã mais velha da menina, mas o caso ainda está sob investigação.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

