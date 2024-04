Cheio de dívida, marido desconta raiva na esposa após ela dar a luz em MS

Um jovem, de 24 anos, espancou a esposa, de 21 anos, que acabou de dar à luz por estar irritado com as dívidas que fez. O caso aconteceu durante a noite de sábado (27), no Residencial Novo Oeste, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, encontraram a vítima com várias lesões pelo corpo.

Ela então contou aos militares que as agressões aconteceram por conta de uma briga, que estava tendo com seu companheiro. Irritado com as dívidas que fez, ele usou a esposa para descontar a raiva e a agrediu com socos e chutes.

A vítima ficou com hematomas em olhos, nariz, escoriações pelo corpo e sangramento vaginal, uma vez que teve filho recentemente. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros a vítima e a encaminhando para o Hospital Auxiliadora.

O autor das agressões fugiu correndo quando soube que a Polícia Militar havia sido acionada, não sendo localizado pelas autoridades.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como violência doméstica.

