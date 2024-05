Adolescente é chamada de 'cadela' pelo namorado em escola de Brasilândia

Uma adolescente, de 14 anos, foi chamada de ‘cadela’ e ameaçada pelo namorado, de 23 anos, durante a manhã desta quarta-feira (15), em uma escola estadual do município de Brasilândia.

Tudo começou depois de uma briga do casal pelas redes sociais. Na ocasião, ele mencionou que ‘sairia de Santa Rita do Pardo para Brasilândia’, pois iria acertar as contas com a namorada e outro jovem, fazendo ameaças de morte contra eles.

Ao chegar na escola, o homem teria entrado na instituição dizendo ser de uma fazenda, sendo que naquele momento precisava dar um recado para sua namorada. Depois de conversar e ver a adolescente se afastando, ele passou a exigir satisfações da menor em tom de ameaças, sendo contido por outros estudantes da unidade, até ser conduzido até a parte de fora.

Conforme o site da Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada e chegou a conversar com o autor. No entanto, ele disse que ficaria na cidade durante o dia todo, caso fosse necessário ‘tirar satisfação’ com os adolescentes novamente.

Ele chegou a ameaçar outros dois menores, de 15 e 17 anos, através de mensagens nas redes sociais.

Diante da situação, a menor medida de afastamento contra o suspeito, além de manifestar a vontade de representar criminalmente contra ele. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.

