Narrador Silvio Luiz morre aos 89 anos

O narrador Silvio Luiz, de 89 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (15) em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele estava intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e em coma induzido no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, após sofrer complicações clínicas de um problema nos rins.

No início de abril, ele ainda sofreu um derrame enquanto narrava a partida da final do Paulistão entre Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Paulista, pela Record TV. Ele foi hospitalizado no dia da decisão do Estadual, se recuperou e voltou para casa poucos dias depois.

Depois de um mal-estar em casa, voltou a ser internado. O quadro piorou na semana passada e ele estava na UTI desde a última quarta-feira.

Antes de se consolidar como um dos maiores locutores esportivos do Brasil, Silvio Luiz foi árbitro de futebol entre o fim da década de 1960 e início dos anos 1970. No jornalismo, foi diretor de programação da Rede Record e trabalhou em diversos veículos, como as rádios Bandeirantes, Record, TV Excelsior, SBT, TV Paulista, entre outras, conforme o ge.

Como narrador, participou de diversas Copas do Mundo e foi uma das principais vozes do esporte brasileiro nas últimas décadas.

Ele é um dos narradores mais famosos do Brasil e fez história com bordões como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".

