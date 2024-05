Voz marcante da televisão e no futebol, Silvio Luiz está intubado e em coma induzido

O narrador Silvio Luiz, de 89 anos, está intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e em coma induzido no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta-feira (8). Ele precisou ser internado após sofrer complicações clínicas de um problema nos rins.

Voz marcante da televisão e das transmissões de futebol, Silvio sofreu um derrame enquanto participava da transmissão digital da Record TV, na final do Paulistão, no início de abril.

Segundo o portal UOL, o narrador foi colocado em coma pelos médicos. De acordo com pessoas próximas ao narrador, a sedação ocorreu em meio a um problema nos rins. Ele não pode fazer hemodiálise - tratamento para pacientes com insuficiência renal - devido à fragilidade decorrente da idade avançada. O narrador completa 90 anos em julho. Assim, ele está respirando com ajuda de aparelhos.

É a segunda internação recente do locutor. Ele chegou a ser hospitalizado no dia da final do Estadual, mas se recuperou e voltou para casa poucos dias depois.

O quadro piorou na semana passada, e ele foi encaminhado para a UTI — Silvio apresentou problemas "físicos", segundo pessoas próximas.

Ele é um dos narradores mais famosos do Brasil e fez história com bordões como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".

