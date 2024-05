Bandido que tentou roubar motorista de app morre em confronto com a PM no Centro-Oeste

Everton Pedro Castro, de 35 anos, criminoso que tentou assaltar um motorista de aplicativo durante a madrugada desta quinta-feira (16), morreu na troca de tiros com a Força Tática, da 6° CIPM, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. O comparsa que estava com ele, conseguiu fugir assim que os policiais chegaram no local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe de militares iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do crime e na ronda pela rua Itapevi, visualizaram dois indivíduos que mudaram de direção ao avistarem a viatura. Pela rua Seringueiras, eles começaram a correr e um entrou em uma residência e outro acessou o mesmo imóvel pela lateral.

Dois policiais desembarcaram da viatura e iniciaram a tentativa de abordagem, sendo que um entrou pela frente e outro militares seguiu o mesmo trajeto de um dos indivíduos pela entrada lateral do imóvel.

Dentro da casa, um policial avistou Everton tirando algo da cintura e deu ordem de parada para o indivíduo, que não respeitou e sacou o revólver que estava em sua posse, atirando duas vezes contra o militar. Após o ataque, ele correu para outro cômodo e quando apontou novamente a arma, o policial revidou a injusta agressão e conseguiu acertar o criminoso no tórax.

Após a aproximação, o militar desarmou o criminoso e notou que ele ainda estava vivo, prestando socorro e encaminhado o assaltante para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Outro policial permaneceu no local e encontrou na casa 1,6 kg de maconha e uma balança de precisão.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local e apreenderam o revólver, que estava com duas munições deflagradas, uma percutida e outras três intactas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também