Mulher é ferida a tiros na frente da filha de 13 anos no Lageado

Mulher, de 49 anos, foi ferida com vários tiros durante a noite deste domingo (28) enquanto passeava com sua filha, de 13 anos, na rua Maria Del Horno Samper, no Parque do Lageado. Dois homens em uma motocicleta são suspeitos de efetuarem os disparos na direção da vítima e fugirem logo na sequência.

A vítima foi atingida nas costas, nádegas e coxa, tendo um dos projéteis ficado alojado no corpo, conforme consta no boletim de ocorrência, registrado como tentativa de homicídio no âmbito da violência doméstica.

A Polícia Militar esteve pelo local após ser acionada e encontrou a vítima caída e a filha ao seu lado. Em breve contato, a adolescente explicou que estava andando pela via com sua mãe, quando dois homens em uma motocicleta Honda CG Fan, com máscaras, capacetes e roupas pretas, se aproximaram e sem dizer nada, efetuaram os disparos contra a mulher.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local prestando atendimento e encaminhando a mulher para a Santa Casa, onde foi retirado o projétil que ficou alojado, sendo entregue para a equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil. Eles também encontraram uma pequena mancha de sangue no local dos fatos.

Os policiais não conseguiram contato com a mulher e a adolescente não deu mais detalhes sobre autoria e motivação. O caso segue sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também