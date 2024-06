Agência do Detran de Angélica fecha para reforma

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) do município de Angélica, está fechada para reforma total no prédio, que receberá um novo projeto arquitetônico.

O Detran-MS informa que as tratativas para instalação de uma agência provisória em Angélica já estão em andamento, e o novo endereço será divulgado em breve.

Por enquanto, quem necessitar de atendimento presencial deve se deslocar até a Agência de Ivinhema, cidade que fica aproximadamente 21 km de Angélica, ou acessar os serviços digitais do Detran-MS pelo Portal de Serviços Meu Detran ou baixar o aplicativo “Detran MS” no celular.

Para mais informações ou retirada de documentos que já estão com processo em andamento, a orientação é entrar em contato com Carla Fernanda, gerente da Agência de Angélica, pelo telefone (67) 99653-7439 ou pela Central de Informações do Detran-MS no telefone (67) 3368-0500.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também