AGORA: Homem morre ao ser esfaqueado no Jockey Club

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser esfaqueado durante a tarde desta sexta-feira (20), no cruzamento da Rua Japão com a Rua Ouro Branco, na região do bairro Jockey Club, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, apuradas pelo JD1, o homem seria um morador de rua. Apesar das informações iniciais, não foram repassados detalhes sobre o que teria acontecido.

A área, onde o homicídio aconteceu, é violenta. Vizinhos detalharam que muitos furtos e roubos de fios estão acontecendo nas casas, sendo que, nos últimos dias ladrões estão cuidando os imóveis para cometer crimes.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, e Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

