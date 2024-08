AGORA: Jovem é executado com vários tiros dentro de casa no Itamaracá

O jovem Eduardo Lucas Awadi Pinto, de 28 anos, morreu ao ser baleado várias vezes durante a noite desta sexta-feira (30), na rua Joaquim Barbosa de Almeida, no bairro Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, várias cápsulas foram encontradas pelo chão onde a vítima faleceu. Algumas das balas não teria nem sido deflagrada, já que foi encontrada intacta.

A dinâmica do assassinato não chegou a ser divulgada. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Polícia Militar fazem os levantamentos iniciais sobre o caso no local, enquanto isolamento a cena do crime até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

