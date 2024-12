AGORA: Mulher morre em acidente na BR-163 em Campo Grande

Uma mulher morreu em um acidente na rodovia BR-163, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (23). O acidente ocorreu nas proximidades da Rua Sertanópolis, na região do bairro Chácara das Mansões, quando a Chevrolet S10, que estava com outros ocupantes, incluindo uma criança, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. A caminhonete estava puxando uma carretinha no momento do impacto.

Equipes do CCR MSVia prestaram socorro às vítimas. A mulher, que estava como passageira, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os outros ocupantes do veículo, incluindo a criança, foram atendidos e encaminhados a unidades de saúde.

Segundo apurado pelo JD1, a polícia afirmou que tudo indica que houve a perda do controle da direção da caminhonete, que estava vindo de Rosana, em São Paulo, para Campo Grande.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza o atendimento da ocorrência, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Científica fazem as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

Além da PRF, a CCRMS Via foi acionada, e encaminhou os sobreviventes ao hospital. A criança foi direto para a Santa Casa.

*Matéria atualizada para acréscimo de informação

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também