Amigos tentam salvar homem que se afogou e capotam caminhonete em Três Lagoas

Romilton Faustino de Oliveira, de 46 anos, morreu após se afogar enquanto nadava em um rio, localizado em uma propriedade próxima à uma região conhecida como “Rancho do Pinduca”, na MS-320, em Três Lagoas. Durante o resgate, a caminhonete em que ele estava acabou capotando.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, o homem estava aproveitando dia com o irmão no rio quando acabou desaparecendo na água. Algumas pessoas que estavam pelo local ajudaram a localizar seu corpo, tentando fazer manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso.

Ainda na tentativa de salvar Romilton, os populares o colocaram dentro de uma caminhonete e seguiram para a cidade de Três Lagoas. No entanto, durante o trajeto, o veículo capotou em uma estrada vicinal.

Um segundo automóvel foi acionado e, ao se dirigir ao local, encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros atendimentos. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado em seguida, mas constatou o óbito da vítima.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

