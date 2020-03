Arma falha três vezes e jovens escapam de homicídio

A Polícia Militar foi acionada para conter uma briga entre Shirley Medeiros de Jesus, 32 anos, que tentou atirar contra Raira Martinez Rodrigues, 20 anos, e Thainara Gonçalves Machado, 19 anos, na tarde de segunda-feira (9), no Jardim Centro Oeste.

De acordo com a ocorrência, as vítimas contaram que durante uma discussão com Shirley, a autora entrou dentro de casa e retornou com uma arma, apontou para o peito da jovem de 20 anos e puxou o gatilho, porém a arma falhou.

Em um teste, a autora apontou a arma e atirou para o alto, mas o revólver falhou novamente, momento em que Thainara tentou intervir para evitar uma tragédia, e também foi alvo de Shirley que tentou atirar contra ela também, e novamente não teve sucesso.

Neste momento, Thainara se armou com um pedaço de madeira e lançou em direção à autora, que derrubou a arma, e foi contida pelas outras duas jovens.

A autora foi levada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol com um inchaço na cabeça e marca do antebraço direito, decorrentes de pauladas. O Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

