Polícia flagra dupla que jogaria celulares por cima do muro da Máxima

A polícia flagrou Abel Coelho Vieira, de 19 anos e Alison Teodoro dos Santos, de 20 anos, em plena tentativa de enviar dois celulares para dentro do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no bairro Jardim Noroeste, no início da noite dessa segunda-feira (9).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia descobriu que Alison é foragido do sistema penal, ou seja, cumpria pena em regime fechado, mas fugiu.

O flagrante ocorreu na rua dos Perdizes quando a Polícia Militar (PM) fazia rondas na região. A dupla estava em um veículo modelo Chevette e foram parados pela políciam, mas o passageiro jogou uma embalagem para fora do carro.

Ainda de acordo com o registro policia, dentro do carro tinha mais um pacote igual. Abel contou que as duas embalagens era dele e continha dois celulares.

À polícia, ele disse ter “pegado com um desconhecido” e que os dois estavam em direção ao Presídio para arremessar lá dentro. Em troca a dupla receberia R$ 300.

Na casa de Abel, a polícia encontrou diversos celulares, que estavam guardados e os dois confessaram que a intenção era enviar todos para dentro da Penitenciária de Segurança Máxima.

O caso foi registrado como favorecimento real, quando ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de radio ou similar na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

