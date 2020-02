Detentos fogem de presídio pelo duto de ar para cometer roubo

A polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (28), o já detento Juliano Aparecido Ferreira, 26 anos, após ele fugir do Presídio de Regime Aberto e Casa do Albergado da Vila Sobrinho junto com um comparsa para roubar uma moto que trocaria por drogas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por causa de um roubo de uma motocicleta na Avenida Julio de Castilho, em frente ao Banco Santander, porém antes de chegar ao local foram informados que populares teriam seguido os bandidos e contido os autores no terreno que fica aos fundos das obras do Supermercado Assaí na Duque de Caxias.

Ao chegarem no local informado, o autor identificado como Juliano Aparecido, estava sendo contido por três populares que ao ver a cena do roubo, usaram o carro para perseguir os autores que fugiram com a motocicleta porém o piloto perdeu o controle e os dois caíram, e o outro criminoso fugiu.

Um dos homens que ajudaram a conter Juliano ainda foi ferido pelo autor que desferiu contra ele um golpe de capacete,

Com a chegada da polícia, Juliano Aparecido contou que cumpre pena no Presídio de Regime aberto da Vila Sobrinho (Epraca), e que naquele dia ele e seu comparsa conhecido como Neguinho, que também é interno, teriam fugido pelo duto de ar, que dá acesso à rua. A intenção dos autores era trocar a motocicleta roubada por 20 tabletes de maconha, e após cometer os delitos planejados retornariam ao interior do presídio pelo mesmo duto de ar antes do dia amanhecer.

A vítima relatou que no momento em que saiu do banco para ir em direção a sua motocicleta, foi abordada pelos dois indivíduos que saíram de baixo de uma árvore e fizeram menção de estar armados anunciando o roubo dizendo: perdeu, perdeu, passa a moto, momento em que a vítima deitou a moto no chão e saiu do local.

Juliano disse que seu comparsa Rafael teria voltado para o interior do presídio, porém a equipe policial foi até o local, e os agentes penitenciários não conseguiram retirar Neguinho do interior do estabelecimento, nem mesmo confirmar sua presença ou falta, tendo em vista o período noturno e a periculosidade de adentrar no local durante este horário.

O popular que foi ferido na cabeça por Juliano foi encaminhado ao Upa e levou seis pontos de sutura na cabeça, já Juliano que também foi levado até o hospital apresentou um traumatismo craniano encefálico leve e trauma no ombro direito do momento em que foi imobilizado

Após o atendimento médico o autor ficou em observação e posteriormente foi encaminhado até esta Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro .

Deixe seu Comentário

Leia Também