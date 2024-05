Comerciante é preso por vender bebida para adolescente no Aero Rancho

Polícia Embriagado, homem é encontrado todo ensaguentado no Danubio Azul

Polícia JD1TV: Caminhonete "lotada" com 9 pessoas perde controle e causa acidente na Capital

Polícia População incendeia casa de assassino após crime no Cerejeiras

Polícia Foragido da justiça morre após trocar tiros com a PM em Rochedo

Polícia Ação da Defron termina com dois presos em Coronel Sapucaia

Polícia Homem morre quase um mês após cair enquanto lavava casa no Jardim Radialista

Polícia Homem foi morto a facadas após dar tapa na cara de desafeto no Cerejeiras

Durante a ação, os policiais visualizaram o comerciante vendendo um copão de bebida alcoólica para a garota. Na abordagem, inicialmente ela afirmou ter 18 anos, mas como estava sem documentos, os policiais consultaram seu nome no sistema e identificaram que ela tinha 17.

Comerciante, de 24 anos, foi preso no final da noite deste sábado (4) após ser flagrado vendendo bebida alcoólica para uma adolescente, de 17 anos, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. A detenção aconteceu em meio a 'Operação Tranquilidade', visando realizar fiscalizações em estabelecimentos.