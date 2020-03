Cleyton Giovane de Arruda Silva, de 40 anos, morreu após tentar fugir do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, na madrugada deste sábado (7). Ele cumpria pena por roubo e também lesão corporal e havia sido condenado a 21 anos de prisão.

Conforme informações do registro policial, por volta das 4h, o detento fugiu de sua cela e tentou escalar um bloqueio onde concertinas reforçam a segurança para fugir do estabelecimento. Cleyton se enroscou nas lâminas, e cortou um dos braços e as mãos.

Agentes do local prestara os primeiros socorros a ele, tentando estancando o sangue perdido, mas ele não resistiu. Uma equipe foi acionada e os socorristas tentaram reanimar o preso, mas ele morreu no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol esteve no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também