Vídeo - Sertanejo morre dias depois de acidente trágico

Joilson Francelino, com informações do R7

O cantor sertanejo Henrique, da dupla com Netto, morreu na madrugada desta segunda-feira (2), 22 dias depois de sofrer acidente de carro em Santa Fé do Sul – interior de São Paulo.

De acordo com informações da mídia nacional, Henrique sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas na face, além de escoriações por todo o corpo. O músico bateu o carro que dirigia na traseira de uma caminhonete. Com o impacto, o veículo pegou fogo e ele precisou ser resgatado por uma equipe da polícia que passava pelo local no momento do acidente. O motorista da caminhonete não se feriu. Veja o vídeo:

O acidente aconteceu no dia 8 de fevereiro. Desde esse dia, Henrique estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ainda não há a confirmação da causa da morte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O velório deve acontecer em Fernandópolis e o enterro em Santa Salete, sua cidade natal.

Netto e Henrique é uma dupla em ascensão que foi contratada recentemente pela Work Show, um dos principais escritórios de sertanejo do Brasil, que tem no cast nomes como Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, Leo Santana e Marília Mendonça.

