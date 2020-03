Motociclista morre em acidente envolvendo motorista sem CNH

Ivone Ribeiro de Arruda, 55 anos, morreu na manhã desta terça-feira (03), em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, conduzida por uma motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na MS-276 entre os municípios de Indapolis e Lagoa Bonita.

De acordo com o site “Dourados Agora”, Ivone seguia à frente de uma camionete Frontier, no km 16, trecho da via conhecido como “sossego”. Em determinado momento ela fez uma curva a esquerda, a camionete não conseguiu parar e bateu na traseira da moto.

Segundo informações do site, a motorista da camionete não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O SAMU foi acionado para prestar socorro, mas Ivone não resistiu e morreu no local do acidente. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) também esteve no local.

