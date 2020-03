Sarah Chaves, com informações do G1

Um motorista se envolveu em um acidente com morte na noite de sábado (29), na BR-116 em São José dos Pinhais, em Curitiba, e fugiu deixando a família no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O acidente envolveu três veículos: um carro, uma moto e uma carreta. O motociclista morreu. Segundo a polícia, após fugir, o motorista foi preso em São José dos Pinhais.

De acordo com a PRF, o carro cruzou a pista e atingiu a motocicleta, que trafegava no sentido contrário. O motociclista caiu e foi atropelado pela carreta. Ele morreu no local do acidente.



A esposa e a filha do motorista do carro, que fugiu, disseram que ele consumiu bebida alcoólica.



O Instituto Médico-Legal (IML) foi até o local, e a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.





