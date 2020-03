DOF apreende mais de 800 produtos contrabandeados do Paraguai

Os Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de sexta-feira (28), durante a Operação Hórus, na MS-379, em Laguna Carapã, mais de 800 produtos entre cigarros, roteadores para internet, relógios, modens, aparelhos de celular, iPADs, e placas-mãe para computador.



Os produtos foram adquiridos no Paraguai e estavam sem a documentação de regularidade fiscal.



Seis homens foram detidos e quatro veículos apreendidos. Dois veículos estavam com 850 pacotes de cigarros, 7 (sete) fardos de relógios e produtos eletrônicos diversos, além de dois rádio de comunicação instalados.



Nos outros dois veículos foram apreendidos: 185 roteadores; 11 antenas, 7 caixas com relógios; 133 caixas de linhas para pesca; 600 caixas de anzóis para pesca; 71 aparelhos de Moden; 28 cabos de energia; 2 placas-mãe para computadores; 59 varas de pesca; 6 aparelhos de celular; 10 unidades de velas automotivas; 18 unidades de perfumes; e, 43 iPADs da marca Apple.



Os dois veículos que estavam com os cigarros foram entregues da Polícia Federal de Ponta Porã. Outros dois veículos foram entregues na Receita Federal de Dourados.



Após a elaboração do Boletim de Ocorrência, os seis homens foram liberados.







