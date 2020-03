SAMU justifica ausência de viaturas para socorro de idoso ontem

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) emitiu uma nota na manhã deste domingo (1º) para justificar a falta da disponibilidade de viaturas durante esse sábado (29). “Ontem houve uma demanda atípica. Tivemos 1763 ligações”, diz o comunicado oficial.

Um idoso caiu no ônibus na tarde de ontem e teve uma convulsão. Por falta viaturas disponíveis, o SAMU não pode ir até o local no momento do acidente para realizar os socorros no senhor de idade.

Em nota, o Serviço de Atendimento justificou que teve uma grande demanda para o sábado. “Ontem houve uma demanda atípica. Tivemos 1763 ligações, fizemos 119 atendimentos, sendo destinados um para Cândido Mariano, 3 para o HU, 8 para o HR, 20 para CRS, 34 para Santa Casa e 53 para UPA”, justificou.

Apesar da entrega de novas viaturas, o SAMU não pode atender todas as ocorrências. “Realmente no momento do ocorrido estavam com indisponibilidade de viaturas. Estavam todas em ocorrência. Nós estamos operando com a frota completa. Inclusive recentemente renovamos todas as viaturas. Nos últimos dois anos foram 15 viaturas novas.”

Quanto o idoso que se feriu, o SAMU disse que uma viatura teve que desdobrar para realizar o atendimento. “Inclusive a viatura que foi atender esse senhor estava finalizando o atendimento de um acidente de trânsito”.

