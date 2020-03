Idoso sofre convulsão no 072 e SAMU não tem viatura para buscá-lo

Um idoso, identificado como Francisco, caiu no chão do ônibus 072, Nova Bahia – Morenão, e teve uma convulsão. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (29) na avenida Mato Grosso, na altura da rotatória Centro-Bairro.

De acordo com as informaçãos das testemunhas, o senhor caiu dentro do ônibus, machucou a cabeça e teve um possível ataque epiléptico.

Os usuários do transporte acudiram o idoso, entre eles, a farmacêutica Janaina Souza, que realizou os primeiros socorros.

Uma ambulância foi acionada e o senhor, que segundo os usuários estava com a respiração fraca, aguardou o socorro por mais de 40 minutos.

Preocupados com a demora, usuários ligaram novamente para o 192, quando a central informou que não havia viaturas disponíveis.

De acordo com Janaina, em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi indicado para deixar Francisco deitado de lado e aguardar. "Fiz os primeiros socorros, é difícil saber, mas me pareceu um ataque epiléptico, o que é diferente de uma convulsão simples devido a distinção no sistema nervoso central", afirmou a farmacêutica.

