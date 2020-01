Prefeitura entrega obra de revitalização da base do SAMU

A Prefeitura de Campo Grande finalizou e entregou na manhã desta segunda-feira (27) a obra de revitalização da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Distrito de Anhanduí, e uma viatura de suporte intermediário, doação do Ministério da Saúde.

A obra de revitalização da estrutura foi feito com mão de obra e recursos próprios da prefeitura. A ambulância utilizada pela equipe tem cerca de sete anos e nunca recebeu uma melhoria desde sua ativação.

Maithê Vendas Galhardo, coordenadora do SAMU Regional Campo Grande disse que as entregas de hoje representam uma conquista ao serviço. “Ganha o serviço e ganha a população. Com uma viatura nova se reduz significativamente a possibilidade de baixa o que, por sua vez, garante a efetividade e continuidade dos atendimentos. Além disso, a revitalização e melhoria da estrutura da base reflete no trabalho dos servidores’ que aqui atuam 24 horas por dia e 7 dias da semana.”

O sub-prefeito do Distrito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos, falou sobre o compromisso da gestão em atender às reivindicações da comunidade. “É um sonho que se tornou realidade. Há tempos estamos pleiteando essa nova viatura junto a Secretaria de Saúde e felizmente estamos sendo atendidos, graças ao empenho do prefeito, do secretário de Saúde, José Mauro Filho, e do Ministério da Saúde, através do ministro Luiz Henrique Mandetta. Quem ganha é a população de Anhanduí.”

Novos investimentos

O secretário municipal de Saúde anunciou que neste ano o Distrito de Anhanduí deve receber ainda uma nova viatura do SAMU 4×4.

