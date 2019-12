SAMU tem frota completamente renovada em menos de 1 ano

O prefeito Marquinhos Trad entregou seis novas viaturas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional Campo Grande, nesta terça-feira (17). De abril até agora, foram 13 novas viaturas entregues, o que contribui para manter 100% da frota em operação.

Reflete na melhoria das condições de segurança para pacientes e servidores, além da diminuição do tempo-resposta dos atendimentos.

Durante a solenidade de entrega, o prefeito Marquinhos Trad lembrou que no início da gestão, em 2017, o SAMU estava operando apenas com três ambulâncias e hoje, graças ao empenho da administração, hoje a realidade é diferente.

A coordenadora do SAMU Regional Campo Grande, Maithê Vendas Galhardo, reconhece os esforços da gestão e relembra tempos difíceis vivenciados frente ao serviço. ‘’Isso é um feito louvável que certamente irá trazer reflexos na melhoria da assistência da população e de certa forma nos proporciona também melhores condições de trabalho’’, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, além de manter a frota 100% operacional, com as novas viaturas, será possível criar uma unidade específica de transporte inter-hospitalar o que, por sua vez, deve impactar também de forma positiva no tempo de atendimento das demais ocorrências.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 1,3 milhões do tesouro municipal na aquisição das seis novas viaturas. Para melhorias futuras, ainda há o planejamento de aquisição de mais motolâncias, que agilizam o atendimento à população.

O SAMU 192 Campo Grande conta com 13 viaturas, sendo três avançadas e 10 básicas, além de duas motolâncias.

A solenidade de entrega das viaturas contou com a presença do vereador Eduardo Cury, representantes do Conselho Municipal de Saúde, secretários e servidores do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também