Campo Grande lidera o número de atendimentos realizados pelo Samu no país, diz revista Emergência

Uma análise feita a nível nacional pela revista Emergência, mostrou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Campo Grande lidera pelo segundo ano consecutivo o número de atendimentos a cada mil habitantes dentre as Capitais.



O estudo é feito a cada dois anos e publicado no ano seguinte pela revista. Em 2018 o Samu da Capital fez mais de 101 mil atendimentos, isso significa que 11,5% da população da cidade foi socorrida pelo serviço somente no ano passado.



Campo Grande conta com 233 pessoas trabalhando no SAMU, contando médicos, enfermeiros, motoristas, reguladores, administrativos e funcionários de outros setores. São também 16 viaturas, sendo 13 delas ambulâncias básicas e avançadas.

Dentre os atendimentos feitos pelo SAMU em 2018, a maior parte deles foram casos clínicos e pediátricos, sendo quase 37,5 mil assistências. Os casos qualificados pela pesquisa como “outros atendimentos” somaram quase 34 mil ocorrências durante o período.

A pesquisa acontece desde 2012 e visa auxiliar a coordenação do SAMU através de um diagnóstico sobre a eficiência e eficácia da do serviço nas cidades.



Somente no primeiro semestre deste ano, o SAMU 192 Campo Grande recebeu mais de 242 mil ligações e realizou cerca de 21 mil deslocamentos.

